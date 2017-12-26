У Києві в академіка вкрали 15 млн грн

У Києві зловмисники зв’язали 68-річного господаря оселі та його 66-річну дружину та, погрожуючи холодною зброєю, вимагали віддати гроші.
У приватний будинок академіка НАМН, директора одного з Національних інститутів грабіжники увірвалися в балаклавах, пише Обозреватель.
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Здобиччю злочинців стала велика сума в гривні, євро та доларах США. Всього близько 15 млн у гривневому еквіваленті.
Раныше Факти ICTV розповідали, як у центрі Києва невідомі пограбували магазин верхнього одягу Rapsodi, розбивши скляні двері ломом.
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