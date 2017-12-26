У РФ дитину мало не загризли щури, поки батько розважався з коханкою

Чотирнадцятирічну дитину з села Султан Сали Ростовської області покусали пацюки у сараї, коли його батько був зайнятий розвагами з коханкою.

Батько підлітка попросив його допомогти у сараї, а коли підліток зайшов всередину, чоловік закрив двері та сказав посидіти там трошки.

За словами хлопчика, таке відбувається не вперше: коли його мами немає вдома, до тата приходить тітка Аїша, повідомляє Life.ru.

Коли батько прийшов за дитиною, він побачив, що його покусали пацюки, і викликав швидку.

Хлопчика госпіталізували, а коли ситуацією зацікавилися у поліції, чоловік категорично заперечував свою провину. Його вивела на чисту воду дружина.

Дитина буде лежати у лікарні не менше двох місяців, а за фактом події порушено кримінальну справу.

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