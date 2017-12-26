У Росії чоловік з кулею в голові наздогнав і затримав стрілка

У Санкт-Петербурзі чоловік з кулею в потилиці наздогнав і затримав того, хто стріляв. Паралельно він подзвонив в поліцію і повідомив про подію.

Між водіями Audi і Range Rover розмова переросла в бійку, пише Life.

Тоді водій Range Rover після сварки підійшов до машини противника, витягнув пістолет і почав стріляти. Перша куля розбила бокове скло, ще три потрапили в водія: одна в потилицю, дві – в руку.

Читайте: В Одесі водій Peugeot протаранив Жигулі й намагався заїхати в супермаркет

Стрілець спробував втікти з місця злочину, але водій Audi з кулею в голові влаштував погоню за ним.

На даний момент, винуватця затримали, а у потерпілого кулі витягли лікарі і вже відпустили додому.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві чоловік випав з сьомого поверху та залишився живим. Врятував його сніговий замет біля будинку.