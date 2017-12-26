“Вибух” у Сімферополі – що сталось насправді

Жителі Сімферополя в соціальних мережах діляться повідомленнями про гучний вибух.

Вибух, згідно зі словами очевидців, було чутно в місті близько 16:00, пише Life.

Повідомляється також, що над містом видно слід від літака, що пролетів.

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Як повідомили пізніше окупанти, їхні військові запускали літак у 120 км від міста. Він якраз і став джерелом звуку, коли долав звуковий бар’єр на невеликій висоті.

Нагадаємо, у минулому році, в окупованому Джанкої стався вибух на газовій автомобільній заправці.