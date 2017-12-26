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В Одесі антисемітськими написами обмалювали музей Голокосту і синагоги

У центрі Одеси вандали обмалювали антисемітськими написами будівлі музею Голокосту і колишньої синагоги.

Про це пише місцеве видання Таймер.

Від дій хуліганів постраждала будівля обласного архіву, яка в минулому було синагогою і яку планують передати єврейській общині Хабад Шомрей Шабос.

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Крім того, образливий напис з’явився на вході в музей Голокосту на вулиці Великій Арнаутській.

У поліції подію поки що офіційно не коментують.

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В Одесі антисемітськими написами обмалювали музей Голокосту і синагоги / 2 фотографии

Нагадаємо, 17 грудня на Контрактовій площі у Києві вандали облили менору, встановлену з нагоди святкування Хануки.

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