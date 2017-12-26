У центрі Одеси вандали обмалювали антисемітськими написами будівлі музею Голокосту і колишньої синагоги.
Про це пише місцеве видання Таймер.
Від дій хуліганів постраждала будівля обласного архіву, яка в минулому було синагогою і яку планують передати єврейській общині Хабад Шомрей Шабос.
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Крім того, образливий напис з’явився на вході в музей Голокосту на вулиці Великій Арнаутській.
У поліції подію поки що офіційно не коментують.
В Одесі антисемітськими написами обмалювали музей Голокосту і синагоги / 2 фотографии
Нагадаємо, 17 грудня на Контрактовій площі у Києві вандали облили менору, встановлену з нагоди святкування Хануки.
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