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Вітер зніс з балкона бабусю, яка вийшла покурити

У місті Шахтарську на Сахаліні (Росія) пенсіонерка випала з балкона 4 поверху через ураганний вітер.

сахалин

Цю інформацію РИА Новости підтвердили в центральній районній лікарні Вуглегірська.

– Бабуся вийшла на балкон і не витримала пориву вітру. Зараз вона знаходиться в одному з відділень ЦРЛ Вуглегірська, у неї травми, — йдеться в повідомленні.

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70-річна жінка вийшла на балкон покурити, але її скинуло поривом вітру. Пенсіонерка впала у м’який замет. Машина швидкої допомоги не змогла проїхати до будинку через снігові замети, і бабусю довелося доставити в лікарню в ковші навантажувача.

Нагадаємо, 24 грудня в московському аеропорту Внуково з літака компанії Ютейр, що летить в Ханти-Мансійськ, випала стюардеса. Дівчину госпіталізували з переломом в несвідомому стані.

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