Вночі у Львові спрацювали сирени тривоги

Близько 22.35 25 грудня у Львові включилися сирени оповіщення цивільного захисту і працювали кілька хвилин.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У Львівській міськраді зазначили, що включення відбулося у зв’язку зі збоєм системи.

За попередньою інформацією, сталося несанкціоноване включення апаратури Укртелекому.

Зараз на місці збирають фахівців і з’ясовують причини.

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Керівник прес-служби Львівської ОДА Ольга Березюк написала в Facebook, що ніякої загрози для жителів міста немає.

За її даними, правоохоронні органи проводять перевірку всіх обставин інциденту.

Оновлено 11.34: ПАТ Укртелеком заявляє про непричетність до спрацьовування сирени оповіщення у Львові 25 грудня і підкреслює, що лише забезпечує зв’язок сирен з центром управління, що знаходяться в приміщеннях Львівської ОДА.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

– Центр управління знаходиться в приміщеннях Львівської обласної адміністрації і підпорядковується структурам обласного керівництва. Зв’язок з сиренами організований через п’ять АТС Укртелекому, які працюють в автоматичному режимі, без залучення співробітників товариства. В даний час спеціалізована охорона АТС підтвердила, що до станцій не було несанкціонованого доступу, – наголошується в повідомленні оператора.

Робота комісії із з’ясування причин спрацювання системи зв’язку триває.

Нагадаємо, 15 вересня Японія включила тривожні сирени і зупинила поїзда.