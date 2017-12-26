Вночі у Львові спрацювали сирени тривоги

Близько 22.35 25 грудня у Львові включилися сирени оповіщення цивільного захисту і працювали кілька хвилин.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
У Львівській міськраді зазначили, що включення відбулося у зв’язку зі збоєм системи.
За попередньою інформацією, сталося несанкціоноване включення апаратури Укртелекому.
Зараз на місці збирають фахівців і з’ясовують причини.
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Керівник прес-служби Львівської ОДА Ольга Березюк написала в Facebook, що ніякої загрози для жителів міста немає.
За її даними, правоохоронні органи проводять перевірку всіх обставин інциденту.
Оновлено 11.34: ПАТ Укртелеком заявляє про непричетність до спрацьовування сирени оповіщення у Львові 25 грудня і підкреслює, що лише забезпечує зв’язок сирен з центром управління, що знаходяться в приміщеннях Львівської ОДА.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
– Центр управління знаходиться в приміщеннях Львівської обласної адміністрації і підпорядковується структурам обласного керівництва. Зв’язок з сиренами організований через п’ять АТС Укртелекому, які працюють в автоматичному режимі, без залучення співробітників товариства. В даний час спеціалізована охорона АТС підтвердила, що до станцій не було несанкціонованого доступу, – наголошується в повідомленні оператора.
Робота комісії із з’ясування причин спрацювання системи зв’язку триває.
Нагадаємо, 15 вересня Японія включила тривожні сирени і зупинила поїзда.