Вибух під Полтавою

У селі Розсошенці Полтавського району сьогодні вранці стався вибух. Потерпілих, на щастя, немає.
Про це повідомляє обласна поліція.
За попередніми даними, вибух прогримів біля одного з легкових автомобілів.
Інші подробиці невідомі.
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На місці події працюють оперативники та вибухотехніки, встановлюються всі обставини.
До речі, сьогодні жителі Сімферополя у соцмережах повідомили про гучний вибух.
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