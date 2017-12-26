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Вибух під Полтавою

У селі Розсошенці Полтавського району сьогодні вранці стався вибух. Потерпілих, на щастя, немає.

Вибух

Про це повідомляє обласна поліція.

За попередніми даними, вибух прогримів біля одного з легкових автомобілів.

Інші подробиці невідомі.

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На місці події працюють оперативники та вибухотехніки, встановлюються всі обставини.

До речі, сьогодні жителі Сімферополя у соцмережах повідомили про гучний вибух.

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