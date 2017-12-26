На вулиці Городоцькій 147 у Львові невідомі розбили вікна і розмалювали фасад відділення Сбербанка России.
Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич в Facebook.
У відділенні були розбиті два вікна і одне вікно у двері. На фасаді будівлі з’явився напис червоною фарбою “вимітайтеся”.
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Проникнення усередину приміщення не було.
Вимітайтеся: у Львові вибили скло та розмалювали фарбою Сбербанк / 4 фотографии
Нагадаємо, вчора близько 22.35 25 грудня у Львові включилися сирени оповіщення цивільного захисту і працювали кілька хвилин.
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