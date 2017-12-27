Під Києвом перекинувся автобус – 13 постраждалих відвезли до лікарні

Під Києвом автобус, що рухався за маршрутом Київ-Фастів злетів у кювет та перекинувся.
– На момент аварії в салоні перебували 22 пасажири. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 13 людей із тілесними ушкодженнями різного ступеню було доставлено до районної лікарні, сімох довелося госпіталізувати, – розповіли в ГУ НП в Київській області.
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За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.
Нагадаємо, в Івано-Франківську п’яний священик на Мерседесі в’їхав у мікроавтобус, а потім спробував втекти з місця події.
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