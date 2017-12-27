PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Під Києвом перекинувся автобус - 13 постраждалих відвезли до лікарні/

Під Києвом перекинувся автобус – 13 постраждалих відвезли до лікарні

Під Києвом автобус, що рухався за маршрутом Київ-Фастів злетів у кювет та перекинувся.

– На момент аварії в салоні перебували 22 пасажири. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 13 людей із тілесними ушкодженнями різного ступеню було доставлено до районної лікарні, сімох довелося госпіталізувати, – розповіли в ГУ НП в Київській області.

Читайте: У Києві Skoda на великій швидкості в’їхала у МАФ

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, в Івано-Франківську п’яний священик на Мерседесі в’їхав у мікроавтобус, а потім спробував втекти з місця події.

Теги: ,
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх