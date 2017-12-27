На південному сході Бангладеш зіткнулися два навчально-бойових літаки Як-130, екіпажі не постраждали.
Про це повідомляє bdnews24 з посиланням на джерело.
Диспетчерська втратила зв’язок з двома літаками. Пізніше вони отримали повідомлення про аварії в Путібале Пальпархе і Майзпархе. Літаки зіткнулися в повітрі.
Пожежна служба Махешхалі і співробітники місцевої поліції почали рятувальну операцію відразу після аварії.
У Бангладеш зіткнулися два бойові літаки / 5 фотографий
Всі чотири пілоти були врятовані.
– Причина події поки не ясна, – повідомили в поліції.
Комітет високого рівня розслідує подію.
Читайте: Перший політ найбільшого у світі літака-амфібії
Нагадаємо, у Канаді розбився пасажирський літак.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=