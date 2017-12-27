На південному сході Бангладеш зіткнулися два навчально-бойових літаки Як-130, екіпажі не постраждали.

Про це повідомляє bdnews24 з посиланням на джерело.

Диспетчерська втратила зв’язок з двома літаками. Пізніше вони отримали повідомлення про аварії в Путібале Пальпархе і Майзпархе. Літаки зіткнулися в повітрі.

Пожежна служба Махешхалі і співробітники місцевої поліції почали рятувальну операцію відразу після аварії.









У Бангладеш зіткнулися два бойові літаки / 5 фотографий

Всі чотири пілоти були врятовані.

– Причина події поки не ясна, – повідомили в поліції.

Комітет високого рівня розслідує подію.

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Нагадаємо, у Канаді розбився пасажирський літак.