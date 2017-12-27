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Факти / Надзвичайні події / У Домінікані 33 людини отруїлися лікером з метанолом/

У Домінікані 33 людини отруїлися лікером з метанолом

У Домініканській Республіці щонайменше 12 осіб загинули і ще 21 госпіталізований через отруєння домашнім лікером, який містив метан.

Про це повідомляє АР.

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Міністр охорони здоров’я Алтаграсія Гусман заявила, що чиновники намагаються знайти людину, яка зробила лікер, але поки що ніхто не був заарештований.

Раніше Факти ICTV писали, що у Франції 26 немовлят, які вживали продукцію одного із найбільших у світі виробників дитячого харчування Lactalis, захворіли на сальмонельоз. Компанія відкликає понад 600 партій продукції з Китаю, Пакистану, Великої Британії та Судану.

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