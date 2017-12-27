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У Києві Skoda на великій швидкості в’їхала у МАФ

На вулиці Кустанайській у Києві сталася серйозна ДТП – водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням і на великій швидкості в’їхав у МАФ.

ДТП

Про це повідомляє Київ Оперативний.

На місце аварії вже прибули швидка і патрульні поліцейські.

Постраждала дитина 4-6 років, її госпіталізували.

Можливо, водій був у стані алкогольного сп’яніння.

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У Києві Skoda на великій швидкості в’їхала у МАФ / 4 фотографии

Раніше сьогодні на Жулянському шляхопроводі легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою.

ФотоКиев Оперативный

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