На вулиці Кустанайській у Києві сталася серйозна ДТП – водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням і на великій швидкості в’їхав у МАФ.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
На місце аварії вже прибули швидка і патрульні поліцейські.
Постраждала дитина 4-6 років, її госпіталізували.
Можливо, водій був у стані алкогольного сп’яніння.
У Києві Skoda на великій швидкості в’їхала у МАФ / 4 фотографии
Раніше сьогодні на Жулянському шляхопроводі легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою.
Фото: Киев Оперативный
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