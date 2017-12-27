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У Києві суддя на джипі на смерть збив пішохода на переході – ЗМІ

У Києві біля ВДНГ водій позашляховика Land Rover збив чоловіка на пішохідному переході. Від травм він помер миттєво.

дтп на вднх

Про це повідомляє у Facebook спільнота dtp.kiev.ua.

За інформацією Громадського, за кермом автомобіля перебував суддя Васильківського міжрайонного суду Київської області Сергій Корнієнко. Поліція поки не підтверджує особу водія.

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У коментарі виданню патрульні поліцейські, які були присутні на місці ДТП, повідомили, що водій позашляховика поїхав для проходження тесту на вміст алкоголю в крові.

До речі, в декларації судді з таким прізвищем та ім’ям у графі транспортні засоби вказана така ж модель автомобіля Land Rover, що і була на місці ДТП.

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У Києві суддя на джипі на смерть збив пішохода на переході – ЗМІ / 8 фотографий

Нагадаємо, в Івано-Франківську п’яний священик на Mercedes в’їхав у мікроавтобус, а потім спробував втекти з місця події.

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