Сьогодні на Жулянському шляхопроводі легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою.

Про це повідомляє Обозреватель.

– Водій таксі Uber влетів під фуру, – йдеться у повідомленні.

У легкового автомобіля повністю розбита передня частина.

Читайте: У ДТП в Індії загинула українка

Через ДТП утворився великий затор. Інформації про постраждалих наразі немає.



У Києві таксі розбилося об вантажівку / 2 фотографии

До слова, в Ужгороді Mercedes в’їхав в одну з торгових точок на ринку по вулиці Белінського.

Фото: Обозреватель