PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Києві таксі розбилося об вантажівку/

У Києві таксі розбилося об вантажівку

Сьогодні на Жулянському шляхопроводі легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою.

ДТП

Про це повідомляє Обозреватель.

– Водій таксі Uber влетів під фуру, – йдеться у повідомленні.

У легкового автомобіля повністю розбита передня частина.

Читайте: У ДТП в Індії загинула українка

Через ДТП утворився великий затор. Інформації про постраждалих наразі немає.

image image
У Києві таксі розбилося об вантажівку / 2 фотографии

До слова, в Ужгороді Mercedes в’їхав в одну з торгових точок на ринку по вулиці Белінського.

Фото: Обозреватель

Теги:
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх