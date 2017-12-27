Сьогодні на Жулянському шляхопроводі легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою.
Про це повідомляє Обозреватель.
– Водій таксі Uber влетів під фуру, – йдеться у повідомленні.
У легкового автомобіля повністю розбита передня частина.
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Через ДТП утворився великий затор. Інформації про постраждалих наразі немає.
У Києві таксі розбилося об вантажівку / 2 фотографии
До слова, в Ужгороді Mercedes в’їхав в одну з торгових точок на ринку по вулиці Белінського.
Фото: Обозреватель
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