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Вибух у Луганську

В окупованому Луганську в житловому будинку прогримів вибух, загинув 23-річний чоловік, а дві жінки отримали осколкові поранення.

У будинку вибухнула граната, пише LIGA.net.

Читайте:  Вибух під Полтавою

Постраждалі знаходяться в колишній обласній лікарні на Гострій могилі.

Раніше Факти ICTV  писали, що жителі Сімферополя в соціальних мережах діляться повідомленнями про гучний вибух.

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