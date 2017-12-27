Вибух у Луганську

В окупованому Луганську в житловому будинку прогримів вибух, загинув 23-річний чоловік, а дві жінки отримали осколкові поранення.
У будинку вибухнула граната, пише LIGA.net.
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Постраждалі знаходяться в колишній обласній лікарні на Гострій могилі.
Раніше Факти ICTV писали, що жителі Сімферополя в соціальних мережах діляться повідомленнями про гучний вибух.
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