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Факти / Надзвичайні події / У Німеччині чоловік вижив після того, як його переїхали дві електрички/

У Німеччині чоловік вижив після того, як його переїхали дві електрички

Жителя міста Дахау (Німеччина) не помітили і переїхали машиністи двох приміських електропоїздів. Він вижив після події.

Електричка у Німеччині

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

За інформацією видання, 23 грудня 24-річний чоловік, що знаходився в стані алкогольного сп’яніння, впав на залізничну колію, де його не помітили машиністи двох поїздів.

Важко пораненого чоловіка побачили двоє пасажирів. Вони викликали швидку допомогу.

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В результаті того, що сталося він втратив обидві руки та ногу, і знаходиться в реанімації.

За словами лікарів, життю потерпілого нічого не загрожує.

До слова, на Кубі в місті Ремедіос, через одну іскру на повітря злетіли тонни піротехніки.

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