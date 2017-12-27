У Німеччині чоловік вижив після того, як його переїхали дві електрички

Жителя міста Дахау (Німеччина) не помітили і переїхали машиністи двох приміських електропоїздів. Він вижив після події.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

За інформацією видання, 23 грудня 24-річний чоловік, що знаходився в стані алкогольного сп’яніння, впав на залізничну колію, де його не помітили машиністи двох поїздів.

Важко пораненого чоловіка побачили двоє пасажирів. Вони викликали швидку допомогу.

Читайте: Під Миколаєвом Ford злетів у кювет, загинула жінка



В результаті того, що сталося він втратив обидві руки та ногу, і знаходиться в реанімації.

За словами лікарів, життю потерпілого нічого не загрожує.

До слова, на Кубі в місті Ремедіос, через одну іскру на повітря злетіли тонни піротехніки.