У Великій Британії магазин подарував сім’ї шоколад з личинками

Британська сім’я отримала у подарунок від супермаркету шоколадні цукерки з личинками.

Про інцидент повідомило видання Daily Mail.

Так, магазин не зміг видати шматок м’яса того розміру, який замовляла британка Габріелла Ортутай-Хьюс, і вибачився, подарувавши їй цукерки. Жінка взяла їх і вже вдома разом з трьома дітьми з’їла кілька шоколадок. У якийсь момент з-під однієї виліз хробак.

Жінка зняла коробку з зіпсованими цукерками на відео і виклала на сторінці магазину у Facebook.

– Милий подарунок, отриманий після того, як півтори години простояла в черзі за своїм різдвяним замовленням, який зібрали неправильно: у ньому не було найважливішого – яловичої вирізки для моїх стейків Шатобріан, – йдеться у підписі.

Представник мережі супермаркетів заявив, що у зв’язку з інцидентом буде проведено внутрішнє розслідування.

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Нагадаємо, в США школярів нагодували цукерками з кокаїном. Діти в реанімації.