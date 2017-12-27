PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / В Івано-Франківську п'яний священик спровокував ДТП і кинувся тікати/

В Івано-Франківську п’яний священик спровокував ДТП і кинувся тікати

В Івано-Франківську п’яний священик на Мерседесі в’їхав у мікроавтобус, а потім спробував втекти з місця події.

Винуватцем ДТП виявився протоієрей Української православної церкви Київського патріархату, настоятель храму Вознесіння Господнього в селі Семаківці Городенківського району Андрій Дмитрук, пише КУРС.

Читайте: У Києві Skoda на великій швидкості в’їхала у МАФ

Священик в’їхав у мікроавтобус, а потім спробував утекти від патрульних, але його наздогнали за 300 м від місця аварії.

Правоохоронці склали на нього постанову за ст. 130 КУпАП.

Раніше Факти ICTV писали, що на Жулянському шляхопроводі легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою.

Теги: ,
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх