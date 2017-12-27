В Івано-Франківську п’яний священик спровокував ДТП і кинувся тікати

В Івано-Франківську п’яний священик на Мерседесі в’їхав у мікроавтобус, а потім спробував втекти з місця події.

Винуватцем ДТП виявився протоієрей Української православної церкви Київського патріархату, настоятель храму Вознесіння Господнього в селі Семаківці Городенківського району Андрій Дмитрук, пише КУРС.

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Священик в’їхав у мікроавтобус, а потім спробував утекти від патрульних, але його наздогнали за 300 м від місця аварії.

Правоохоронці склали на нього постанову за ст. 130 КУпАП.

Раніше Факти ICTV писали, що на Жулянському шляхопроводі легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою.