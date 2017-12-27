PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / В Одесі дівчинка впала з батуту і зламала хребет/

В Одесі дівчинка впала з батуту і зламала хребет

В Одесі 9-річна дитина травмувалася в розважальному комплексі, поліція розпочала розслідування.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, в Київський відділ поліції Одеси надійшло повідомлення про те, що 9-річна дівчинка впала з батуту в дитячому розважальному комплексі, передає УНІАН.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Попередньо встановлено, що внаслідок падіння дівчинка дістала травму у вигляді закритого перелому хребта. Дитину госпіталізовано.

Читайте: У РФ дитину мало не загризли щури, поки батько розважався з коханкою

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одесі загинув 11-річний хлопчик, який упав із гойдалки і вдарився головою.

Теги: ,
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх