В Одесі дівчинка впала з батуту і зламала хребет

В Одесі 9-річна дитина травмувалася в розважальному комплексі, поліція розпочала розслідування.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, в Київський відділ поліції Одеси надійшло повідомлення про те, що 9-річна дівчинка впала з батуту в дитячому розважальному комплексі, передає УНІАН.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Попередньо встановлено, що внаслідок падіння дівчинка дістала травму у вигляді закритого перелому хребта. Дитину госпіталізовано.

Читайте: У РФ дитину мало не загризли щури, поки батько розважався з коханкою

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одесі загинув 11-річний хлопчик, який упав із гойдалки і вдарився головою.