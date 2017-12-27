Вчительку застукали за сексом з 13-річним учнем в авто

У Техасі (США) 44-річна вчителька зайнялася сексом зі своїм 13-річним учнем у машині.
Їх у автомобілі зловив на гарячому батько хлопчика.
Із заявою він звернувся до правоохоронців, повідомляє Life.ru.
Поліцейські допитали підозрювану і вивчили її телефон, а також телефон хлопчика. Виявивши докази близьких взаємин вчительки і учня, правоохоронці заарештували жінку.
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До речі, 40-річна Йокаста М. з Медельїна, щоу Колумбії, спокушала неповнолітніх учнів, пропонуючи їм секс в обмін на гарні оцінки.
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