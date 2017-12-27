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Вибух у супермаркеті Петербурга, постраждали люди

У Санкт-Петербурзі на Кондратьєвському проспекті, 44 стався вибух.

Оновлено о 20.38: Спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю 200 гр у тротиловому еквіваленті, були знайдені елементи ураження, заявили в СК.

Про це повідомили очевидці, передає Росбалт.

За їхніми словами, є постраждалі.

На місці знаходяться бригади поліції, “швидкої” і пожежників. Рух ускладнено.

Як повідомляють росЗМІ у Telegram, вибух стався в супермаркеті Перекресток. Постраждали як мінімум три людини. Імовірно, вибух стався в одній із камер схову. Пізніше ЗМІ вже повідомили про 10-х постраждалих.

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Нагадаємо, у вересні в Санкт-Петербурзі в підвалі будівлі Ермітажу сталося загоряння.

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