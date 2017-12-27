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З озера у Києві дістали тіло жінки

У Києві на озері Алмазне сьогодні о 9.06 на поверхні води виявили тіло жінки.

Озеро Алмазне

Про це повідомляє столичне управління ДСНС.

Рятувальникам довелося діставали тіло, яке знаходилося на відстані 120 м від берега, за допомогою надувного човна.

Наразі правоохоронні органи займаються з’ясуванням причин трагедії.

Читайте: У Харкові 2-річний хлопчик потонув у басейні

До слова, у квітні в Хмельницькій області чотирирічна дитина втопилася у ставку.

Фотоwikimapia.org

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