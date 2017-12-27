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З озера у Києві дістали тіло жінки
У Києві на озері Алмазне сьогодні о 9.06 на поверхні води виявили тіло жінки.
Про це повідомляє столичне управління ДСНС.
Рятувальникам довелося діставали тіло, яке знаходилося на відстані 120 м від берега, за допомогою надувного човна.
Наразі правоохоронні органи займаються з’ясуванням причин трагедії.
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До слова, у квітні в Хмельницькій області чотирирічна дитина втопилася у ставку.
Фото: wikimapia.org
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