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“Бутерброд” із трьох автівок: курйозна ДТП у Києві

На вулиці Крайній у Києві сталася потрійна ДТП – дві іномарки затисли мікроавтобус спереду та ззаду. Обійшлося без потерпілих.

ДТП

Про це повідомляє Київ Оперативний.

– Якийсь незрозумілий бутерброд із трьох автівок (Geely, Wolkswagen та Chevrolet) утворився на вулиці Крайній. Як трапилася аварія, поки не зрозуміло, – йдеться у повідомленні.

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Учасники ДТП коментарів не дають.

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“Бутерброд” із трьох автівок: курйозна ДТП у Києві / 3 фотографии

Нагадаємо, учора на Жулянському шляхопроводі легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою.

Фото: Киев Оперативный 

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