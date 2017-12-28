Сьогодні на залізничному переїзді у селі Давидів Пустомитівського району зіткнулись дизель-потяг та карета швидкої допомоги. Постраждали 3 людини, двоє з них госпіталізовані.
Це сталося близько 12.30.
Про це повідомили УНН у прес-службі Нацполіції Львівської області.
На момент ДТП в автомобілі “швидкої” перебувало четверо осіб — троє отримали тілесні ушкодження, з них двох госпіталізували.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
На Львівщині потяг зіткнувся зі швидкою. Двоє людей у лікарні / 2 фотографии
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До речі, раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця додала ще один поїзд з Києва до Львова на свята.
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