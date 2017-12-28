На Мальті літак “здуло” вітром і він протаранив будівлю

На Мальті реактивний літак бізнес-класу Dassault Falcon 7X протаранив розташовану поряд з аеропортом будівлю через сильний вітер.

Інцидент стався в ніч на 28 грудня. Швидше за все, сильні вітри вибили колісну підставку, яка утримує літак на місці. Постраждалих немає, пише Telegraph.

За даними ЗМІ, приватний літак належить британському політику та бізнесменові, лорду Майклу Ашкрофу. Він є колишнім заступником голови Консервативної партії.

Читайте: В аеропорту Бориспіль літак зійшов зі смуги

Зауважимо, що на Мальті протягом декількох днів спостерігають сильний вітер, швидкість якого часом досягає 30 км/год.

Раніше у Бангладеші зіткнулися два навчально-бойових літаки Як-130.

Фото: Telegraph