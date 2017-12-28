Водій протаранив патрульне авто і заявив, що “за кермом був інопланетянин”

Вчора пізно ввечері на трасі Київ-Чоп водій в’їхав у патрульний автомобіль, а перед цим намагався сховатися від переслідування.

При цьому він заявив, що за кермом “сидів інопланетянин”.

Як повідомляє патрульна поліція Львова у Facebook, екіпаж помітив, як автомобіль Volkswagen Passat здійснив обгін на перехресті. Водієві дали вказівку зупинитися, але він спробував втекти. Йому вдалося відірватися від переслідування.

– В якийсь момент втікач побачив, як назустріч йому їде інший патрульний автомобіль, який якраз здійснював супровід. Порушник вирішив, що це його переслідують, і вирішив вклинитися у колону з автомобілів. У той момент екіпаж, який здійснював переслідування, обігнав його і коли зрозумів це, відразу зробив розворот. Водій виїхав на зустрічну смугу поблизу населеного пункту Дідилів і зіткнувся з патрульним автомобілем, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські відразу помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, однак він почав заперечувати сам факт керування машиною.

– Я збоку сидів, а за кермом сидів інопланетянин, – пояснив чоловік патрульним. При цьому у салоні нікого крім водія не було, а пасажирські сидіння були завалені речами.



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До речі, у жовтні у Києві зловили таксиста, який носився по тротуарах, проїжджав на червоний сигнал світлофора і навіть намагався з’їсти ключі від автомобіля.