Подвійний теракт у Кабулі: 40 загиблих, десятки поранених

У Кабулі сьогодні прогриміли два вибухи – поблизу мечеті та медіацентру. Загинули щонайменше 40 осіб, ще 30 – дістали поранення.

Про це повідомляє Німецька хвиля з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.

Жодне терористичне угруповання поки не взяло на себе відповідальність.

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За попередніми даними, бомбу привів у дію терорист-смертник.

#KABUL ATTACK – Footage of the victims of the Kabul suicide attacks that killed 40 and wounded 30. The Taliban has rejected any involvement in the attack. pic.twitter.com/t3D6qfc8rz — TOLOnews (@TOLOnews) 28 декабря 2017 г.

Нагадаємо, у жовтні в Кабулі терорист-смертник підірвав себе у шиїтській мечеті. Тоді загинули 30 осіб.

Фото, відео: TOLOnews