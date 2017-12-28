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Подвійний теракт у Кабулі: 40 загиблих, десятки поранених

У Кабулі сьогодні прогриміли два вибухи – поблизу мечеті та медіацентру. Загинули щонайменше 40 осіб, ще 30 – дістали поранення.

Теракт в Кабулі

Про це повідомляє Німецька хвиля з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.

Жодне терористичне угруповання поки не взяло на себе відповідальність.

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За попередніми даними, бомбу привів у дію терорист-смертник.

 

Нагадаємо, у жовтні в Кабулі терорист-смертник підірвав себе у шиїтській мечеті. Тоді загинули 30 осіб.

Фото, відеоTOLOnews

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