Подвійний теракт у Кабулі: 40 загиблих, десятки поранених

Про це повідомляє Німецька хвиля з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.

Жодне терористичне угруповання поки не взяло на себе відповідальність.

Читайте: У Казахстані на шкільному ранку загорілася ялинка

За попередніми даними, бомбу привів у дію терорист-смертник.

#KABUL ATTACK – Footage of the victims of the Kabul suicide attacks that killed 40 and wounded 30. The Taliban has rejected any involvement in the attack. pic.twitter.com/t3D6qfc8rz

— TOLOnews (@TOLOnews) 28 декабря 2017 г.