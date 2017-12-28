Роздягнувся перед 6-річними дівчатками. У школі під Вінницею зловили ексгібіціоніста

В одній зі шкіл Вінницької області чоловік здійснював розпусні дії відносно учениць 1 класу. Його затримала поліція.

На перерві чоловік підійшов до дівчаток і розстібнув дублянку, одягнену на голе тіло.

Затриманим виявився 47-річний житель Вінниці. Раніше у поле зору поліції він не потрапляв. Свій вчинок злочинець пояснити не може, повідомляє Сьогодні.ua.

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До речі, у чоловічому туалеті в одній зі шкіл міста Ломоносова Ленінградської області двоє невідомих зґвалтували восьмикласницю.