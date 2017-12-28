У Києві на бульварі Вацлава Гавела автомобіль Fiat збив жінку, яка переходила дорогу. Вона загинула миттєво.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.
– Водій автомобіля Fiat на нерегульованому пішохідному переході збив жінку, яка переходила дорогу. На жаль, від отриманих травм вона загинула миттєво. На місці працює патрульна поліція, – йдеться у повідомленні.
Через ДТП бульвар повністю перекрили у напрямку Відрадного.
Смертельна ДТП у Києві – на переході збили жінку / 4 фотографии
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До слова, у Німеччині фура з українськими номерами протаранила поліцейський автомобіль, загинула жінка-поліцейський.
Фото: dtp.kiev.ua
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