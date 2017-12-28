У Казахстані на шкільному ранку загорілася ялинка

Новорічний ранок в одному з селищ Алма-Атинської області Казахстану зіпсувала пожежа – через коротке замикання гірлянди загорілася ялинка.

Про це повідомляє Лайф.

Полум’я розгорілося за лічені секунди, поки навколо дерева діти водили хороводи.

У результаті пожежі ніхто не постраждав – батьки і педагоги встигли евакуювати всіх дітей.

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При цьому вони змогли загасити ялинку власними силами, ще до приїзду пожежників.

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