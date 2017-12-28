У Німеччині фура з України потрапила в аварію, загинула поліцейська

У Німеччині фура з українськими номерами протаранила поліцейський автомобіль, загинула жінка-поліцейський.

Про це повідомляє Augsburger Allgemeine.

Інцидент стався на автобані 61 близ Фірзена, Північний Рейн-Вестфалія.

У результаті ДТП загинула 23-річна жінка-поліцейський, ще два співробітника органів отримали важкі поранення.

За кермом фури сидів 48-річний українець, він заарештований. У його крові виявлено понад два проміле алкоголю.

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Відзначається, що увагу водіїв 40-тонний автомобіль привернув ще на території Нідерландів, вони і попередили патрульних про дивну машину, ті передали інформацію німецьким колегам.

Поліцейські з проблисковими маячками чекали фуру на дорозі, але вантажівка на повній швидкості врізалаяся у патрульний автомобіль, протягнувши його 200 метрів.

Нагадаємо, як водій протаранив патрульне авто і заявив, що “за кермом був інопланетянин”.