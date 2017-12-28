У Росії чоловік відкрив стрілянину по комунальникам

У Росії житель Хімок відрив стрілянину по робочих, які повалили дерево на його будинок.
Про це повідомляє Mash.
У наслідок події ніхто не постраждав.
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Стрілка затримала поліція, вирішується питання про порушення справи за статтею 213 КК РФ (Хуліганство).
Раніше Факти ICTV розповідали, як в Санкт-Петербурзі чоловік з кулею в потилиці наздогнав і затримав того, хто стріляв. Паралельно він подзвонив в поліцію і повідомив про подію.
Фото: Mash.
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