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У Росії чоловік відкрив стрілянину по комунальникам

У Росії житель Хімок відрив стрілянину по робочих, які повалили дерево на його будинок.

Про це повідомляє Mash.

У наслідок події ніхто не постраждав.

Читайте:  На Барбадосі застрелили брата Ріани

Стрілка затримала поліція, вирішується питання про порушення справи за статтею 213 КК РФ (Хуліганство).

Раніше Факти ICTV розповідали, як в Санкт-Петербурзі чоловік з кулею в потилиці наздогнав і затримав того, хто стріляв. Паралельно він подзвонив в поліцію і повідомив про подію.

Фото: Mash.

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