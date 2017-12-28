У США евакуювали відвідувачів Діснейленду

В американському парку розваг Діснейленд, розташованому в Каліфорнії, близько десятка атракціонів зупинилися через відключення енергії. Відвідувачів евакуювали.

Знеструмленими опинилися близько десятка атракціонів, у тому числі й обслуговуючий парк монорельс, повідомляє CNBC.

За словами одного з відвідувачів Діснейленду, під час поїздки вимкнулося світло й туристи близько 25 хвилин сиділи в темряві. Після цього співробітники парку супроводили їх до виходу.

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Представники парку розваг повідомили, що причиною аварії стала поломка трансформаторів, що обслуговували атракціони. Через кілька годин живлення було відновлено.

Нагадаємо, що Діснейленд в Анхаймі (Каліфорнія), став першим парком розваг, відкритим Волтом Діснеєм. Він почав працювати у 1955 році. У парку на площі близько 200 га розташовано більше 50 атракціонів.

Фото: Geoff Fienberg‏