У США заарештували перукаря через невдалу зачіску

У місті Медісон (США) поліція заарештувала 46-річного перукаря, який порізав вухо клієнтові, а потім виголив йому смугу по центру голови.

За словами 22-річного потерпілого, стиліст попросив його перестати соватися на стільці та вертіти головою, а після цього полоснув ножицями по вуху, пише New York Post.

Потім перукар тримером виголив клієнту смугу по центру голови, залишивши з боків довге волосся. Яка зачіска була задумана спочатку, не уточнюється.

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Перукаря відправили за ґрати за підозрою у нанесенні каліцтва та хуліганстві. Сам стиліст назвав інцидент нещасним випадком.

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Фото: Madison Police Department