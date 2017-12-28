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В Одесі викрали жінку, оголошено план Перехоплення

27 грудня невідомі особи у Приморському районі Одесі викрали жінку та повезли у невідомому напрямку на автомобілі BMW Х5 темного кольору.

Через викрадення був оголошений оперативний план Перехоплення.

Про це у Facebook повідомив представник Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

– Сьогодні ввечері до чергової частини поліції Одеської області надійшло повідомлення, що невідомі особи, буквально на вході до свого помешкання у Приморському районі Одеси по вул. Говорова викрали жінку та повезли у невідомому напрямку на автомобілі БМВ Х5 темного кольору. О 18:20 очільник ГУ НП Дмитро Головін ввів в дію оперативний план Перехоплення. Вже о 19:30 автомобіль та зловмисники були затримані, план Перехоплення знято, – повідомив він.

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Нагадаємо, одеська поліція затримала трьох іноземців, які викрали 17-річного студента.

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