PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Вся підлога у крові. У Києві злодій порізав продавщицю продуктового (18+)/

Вся підлога у крові. У Києві злодій порізав продавщицю продуктового (18+)

Близько 18.30 на вулиці Мукачівській, 5А в Києві в продуктовий магазин увірвався чоловік з ножем. Він пограбував касу і завдав множинні поранення продавщиці.

ограбление

Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

За попередньою інформацією, чоловік близько 40-45 років, напав з ножем на жінку-продавщицю, наніс велику кількість ударів руками і ножем. Жінка захищалася, але відсіч дати не змогла. Після нападу, чоловік забрав грошову виручку і зник.

Читайте: В Одесі злодій відправив cелфі власнику вкраденого смартфона

Жінку в терміновому порядку, з численними травмами госпіталізували в лікарню.

На місці працювала слідчо-оперативна група і криміналісти.

image image
Вся підлога у крові. У Києві злодій порізав продавщицю продуктового (18+) / 2 фотографии

Нагадаємо, 4 грудня у Білій Церкві чоловік напав на ювелірний магазин, смертельно поранивши охоронця.

Теги: ,
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх