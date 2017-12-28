Близько 18.30 на вулиці Мукачівській, 5А в Києві в продуктовий магазин увірвався чоловік з ножем. Він пограбував касу і завдав множинні поранення продавщиці.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

За попередньою інформацією, чоловік близько 40-45 років, напав з ножем на жінку-продавщицю, наніс велику кількість ударів руками і ножем. Жінка захищалася, але відсіч дати не змогла. Після нападу, чоловік забрав грошову виручку і зник.

Читайте: В Одесі злодій відправив cелфі власнику вкраденого смартфона

Жінку в терміновому порядку, з численними травмами госпіталізували в лікарню.

На місці працювала слідчо-оперативна група і криміналісти.



Вся підлога у крові. У Києві злодій порізав продавщицю продуктового (18+) / 2 фотографии

Нагадаємо, 4 грудня у Білій Церкві чоловік напав на ювелірний магазин, смертельно поранивши охоронця.