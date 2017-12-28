В Індонезії на острові Суматра потужне виверження вулкана Синабунг. Інформації про постраждалих немає.

Дим і вулканічний попіл з кратера вивергаються, і попіл падає на кілька сіл навколо гори Синабунг, пише Channel NewsAsia.

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На острові оголосили найвищий рівень небезпеки через перевищення в кілька разів вмісту в повітрі небезпечних речовин.





Виверження вулкана в Індонезії: в попелі кілька сіл / 3 фотографии

Нагадаємо, раніше в міжнародному аеропорту індонезійського курортного острова Балі накопичилося близько 60 тис. осіб, які намагаються вилетіти додому, у зв’язку з виверженням вулкана Агунг.

Фото: Сіньхуа, BNPB Indonesia.