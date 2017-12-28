Жертві пластики залишили дірку між очей (18+)

Мешканка Таїланду поділилася фотографією невдалої пластичної операції, в результаті якої між її очей утворилася помітна дірка.
Жінка, яка побажала приховати своє ім’я, показала знімок свого обличчя з виступаючим із перенісся силіконовим імплантатом. За її словами, їй зробили ринопластику в одній із дешевих клінік міста Хат’яй і занесли інфекцію. Однак у клініці відмовилися допомагати колишній пацієнтці, повідомило видання Ettoday, передає
У підсумку вона звернулася за допомогою в одну зі столичних клінік, де їй безкоштовно витягли імплантат, однак на його місці залишився отвір діаметром приблизно в сантиметр. Невідомо, чи збирається вона подавати в суд на хірургів, які зробили першу операцію.
Лікарі поки не знають, як виправити ситуацію.
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Фотографіями жінки поділилися і в Facebook в групі, присвяченій невдалим пластичним операціям. Пост набрав три тисячі відгуків.
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