В Японії батьки 15 років тримали дочку у клітці. Їй давали їжу один раз на тиждень, що і призвело до смерті жінки.

Заморожене тіло жінки, яка померла від голоду, було знайдено у крихітній кімнаті. Її вага при зростанні 145 см становили всього лише 19 кг!

55-річний Ясутака і 53-річна Юкари Какімото зізналися у жахливих знущання над власною дочкою, пояснивши їх обережностю, нібито їхня дитина була психічно не здорова і представляла загрозу для суспільства, повідомляє Mirror.

У заяві батьків, яку опублікувала поліція японського міста Осака, йдеться:

– Наша донька була психічно хвора, і з 16 або 17 років вона стала схильна до насильства, тому ми тримали її всередині кімнати.

Для цього вони спеціально облаштували приміщення подвійними дверима і камерами відеоспостереження. Усередині також був саморобний туалет і труба, куди надходила вода.

За межами одноповерхового будинку, який був оточений двометровим парканом, були встановлені ще близько 10 камер. Батьки загиблої зараз знаходяться під вартою.



Жінка просиділа 15 років у клітці і померла від голоду. Вона важила 19 кг (18+) / 2 фотографии

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До речі, у Ізраїлі батьки 14 років тримали сина у клітці на балконі.