Директор аеропорту Миколаїв приніс губернатору 700 тис. грн хабара

Директора аеропорту Миколаїв Михайла Галайко затримали на спробі дати хабар в розмірі 700 тисяч гривень губернатору Миколаївської області Олексію Савченко.

– Правоохоронці затримали Галайко на спробі дати хабар за продовження трудового контракту. Зазначені гроші він отримав в якості відкату від керівника ТОВ Автомагістраль за підписання актів виконаних робіт з будівництва злітної смуги на суму 64 млн грн, – заявили в прес-службі прокуратури області, передає Цензор.НЕТ.

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Галайко затримали затримали на гарячому в службовому кабінеті голови Миколаївської ОДА. Грошові кошти вилучено, проводяться першочергові слідчі дії, планується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Київській області секретаря бюджетної комісії однієї з селищних рад затримали на хабарі у вигляді легкового автомобіля Volkswagen Sharan і 5 тис. грн.