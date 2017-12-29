У Тартагалі (Аргентина) 30-річна Рейна Наталія Веласкес звернулася в лікарню на 22-му тижні вагітності у зв’язку з передчасними пологами. Але під час них акушери відірвали дитині голову.

Про це повідомляє The Sun.

Рейна поїхала разом з чоловіком Ігнасіо на різдвяну вечірку 25 грудня, але у неї раптово відійшли води. На швидкій жінку доставили в місцеву лікарню.

Лікарі заявили, що без кесаревого розтину вона не народить. Однак виявилося, що в клініці не було нікого, хто міг би провести цю операцію.

– Головний лікар сказала мені, що я буду народжувати природним шляхом, – каже Рейну.

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Пізніше виявилося, що положення немовляти було неправильним: коли його діставали, тіло вийшло, а голова опинилася затиснутою в результаті спазму матки. Ця обставина і призвела до трагедії.

Акушер-гінеколог витягнув тулуб дитини без голови, яка залишилася в тілі жінки. Ігнасіо прибіг до лікарні, коли лікарі витягували обезголовлене тіло.

Ні йому, ні його дружині ніхто нічого не пояснив. Їм лише віддали маленьку білу коробку, де лежали останки їх сина, який важив не більше 700 грамів.

Ведеться слідство за пунктом лікарська недбалість.

Керівництво клініки вважає, що поспішати з висновками рано – треба подивитись на результати, які дасть розтин. Поки всі лікарі, які “допомагали” Рейне народжувати, залишаються на робочих місцях, нікого з них не звільнили.





Лікарі випадково відірвали голову дитині під час пологів / 3 фотографии

До речі, у Львові раптово померла тримісячна дитина. Смерть настала в результаті удушення шлунковим вмістом після годування.