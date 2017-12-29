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Масштабна пожежа у Києві – загорілися МАФи
Біля автостанції Видубичі у Києві горять МАФи.
Про це інформує Київ Оперативний у Facebook.
На місці працюють рятувальники.
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Про постраждалих не повідомляється.
Нагадаємо, 22 серпня у Києві біля станції метро Політехнічний інститут сьогодні демонтували близько 15 незаконно встановлених тимчасових споруд, які перекривали підхід до ліцею №142.
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