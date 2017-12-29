На Тайвані дружина відкусила чоловікові інтимну частину тіла

На Тайвані в пориві пристрасті дружина випадково відкусила чоловікові частину тіла. Пришивати її медики відмовилися, аби не занести інфекцію.

Про це повідомляє DailyMail.

Швидку 51-річний чоловік зустрів з мискою для рису в руках, в якій лежала відкушена тестикула.

Читайте: Секс взимку – у чому користь

Постраждалого доставили в госпіталь, де надали необхідну допомогу.

Раніше Факти ICTV розповідали, як український форвард Роман Зозуля вдарив захисника Альбасете в пах, згодом футболісту наклали 10 швів.