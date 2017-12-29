На Тайвані дружина відкусила чоловікові інтимну частину тіла

На Тайвані в пориві пристрасті дружина випадково відкусила чоловікові частину тіла. Пришивати її медики відмовилися, аби не занести інфекцію.
Про це повідомляє DailyMail.
Швидку 51-річний чоловік зустрів з мискою для рису в руках, в якій лежала відкушена тестикула.
Читайте: Секс взимку – у чому користь
Постраждалого доставили в госпіталь, де надали необхідну допомогу.
Раніше Факти ICTV розповідали, як український форвард Роман Зозуля вдарив захисника Альбасете в пах, згодом футболісту наклали 10 швів.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=