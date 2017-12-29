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На Тайвані дружина відкусила чоловікові інтимну частину тіла

На Тайвані в пориві пристрасті дружина випадково відкусила чоловікові частину тіла. Пришивати її медики відмовилися, аби не занести інфекцію.

Про це повідомляє DailyMail.

Швидку 51-річний чоловік зустрів з мискою для рису в руках, в якій лежала відкушена тестикула.

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Постраждалого доставили в госпіталь, де надали необхідну допомогу.

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