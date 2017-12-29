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Під Львовом мікроавтобус протаранив легковушку, є жертви

У Львівській області на дорозі Київ – Чоп зіткнулися легковий автомобіль і мікроавтобус. У результаті ДТП загинув один з водіїв.

ДТП

Про це повідомляє Нацполіція у Львівській області у Facebook.

– Як встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля Mercedes-Benz Vito, яким керував 57-річний житель Жовківського району, з автомобілем Skoda Superb, за кермом якого перебував 59-річний житель міста Тернопіль, – йдеться у повідомленні.

Водій Skoda помер на місці події, другого водія госпіталізували з вивихом і переломом.

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За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом).

До слова, у Києві бетоновоз насмерть збив і протягнув 20 метрів дівчину, яка перебігала дорогу у невстановленому для цього місці.

Фото: Нацполіція у Львівській області

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