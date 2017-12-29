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Пожежа у Нью-Йорку: загинули 12 осіб

У нью-йоркському кварталі Бронкс сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку. Загинули щонайменше 12 людей.

Пожежа

Про це повідомляє агентство FDNY.

У боротьбі з вогнем брали участь близько 170 пожежників.

Інші подробиці події не повідомляються.

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Пожежа у Нью-Йорку: загинули 12 осіб / 4 фотографии

До слова, днями на Філіппінах у торговому центрі сталася масштабна пожежа. Загинули щонайменше 37 осіб, шістьох вдалося врятувати.

ФотоFDNY

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