У нью-йоркському кварталі Бронкс сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку. Загинули щонайменше 12 людей.
Про це повідомляє агентство FDNY.
У боротьбі з вогнем брали участь близько 170 пожежників.
Інші подробиці події не повідомляються.
Пожежа у Нью-Йорку: загинули 12 осіб / 4 фотографии
До слова, днями на Філіппінах у торговому центрі сталася масштабна пожежа. Загинули щонайменше 37 осіб, шістьох вдалося врятувати.
Фото: FDNY
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