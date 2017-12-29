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Росіяни влаштували феєрверк в автобусі. Він згорів (18+)

У російському Красноярську місцеві жителі, сидячи у мікроавтобусі, підпалили гніт петарди, але не встигли викинути з вікна – і феєрверк почав вибухати в салоні.

Автобус

Все, що відбувається, зняли випадкові очевидці, повідомляє ren.tv.

Машина загорілася, салон наповнився димом та іскрами.

На щастя, любителі піротехніки встигли вчасно покинути мікроавтобус.

Читайте: В Індонезії вибухнула фабрика феєрверків: понад 20 загиблих, десятки поранених

Поки авто гасили пожежні, в салоні тривали вибухи.

Обережно! Відео мість ненормативну лексику!

До речі, 1 січня й 7 січня 2018 року у Києві не буде новорічних феєрверків.

Відео: Андрей Разуваев

Фотоtrk7.ru

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