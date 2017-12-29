У Харкові сутенери-гастролери продали 25 жінок туристам

У Харкові правоохоронці затримали 29-річного громадянина Азербайджану і 33-річного громадянина Туреччини за підозрою в залученні до проституції 25 жінок.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області.

За даними досудового слідства, при “вербуванні” підозрювані віддавали перевагу тим, хто перебував у скрутному матеріальному становищі. Найняті “на роботу” дівчата надавали сексуальні послуги громадянам Туреччини, які приїжджали в Україну як туристи і зупинялися в харківських готелях.

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За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи у заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Відповідно до постанови суду за адресами розташування готелів та за місцем проживання фігурантів було проведено обшуки.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали жінок, які намагалися переправити до секс-рабства в Росію двох українських дівчат.