У Києві бетоновоз на смерть збив та протягнув 20 метрів дівчину, яка перебігала дорогу не встановленому для цього місці.

Водій, виїхавши з парковки, не помітив дівчину переїхав її всіма колесами і не зупинився, повідомляють Вартові Еспресо.

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Свідки ДТП наздогнали та зупинили бетоновоз, проте водій не повірив і поїхав собі далі. Зупинити його вдалося правоохоронцям.





У Києві бетоновоз 20 метрів протягнув під колесами дівчину / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві на бульварі Вацлава Гавела автомобіль Fiat збив жінку, яка переходила дорогу. Вона загинула миттєво.

Фото: Еспресо.