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У Києві авто на швидкості залетіло під фуру
У Києві у районі з’їзду з Південного мосту Audi на повному ходу заїхала під причіп вантажівки.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Зазначається, дівчина-водій просто не помітила фуру.
На щастя, вона отримала лише травму руки.
На місці працюють поліцейські.
У Києві авто на швидкості залетіло під фуру / 4 фотографии
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До слова, на проспекті Палладіна у Києві учора сталося три ДТП протягом 20 хвилин.
Фото: Киев Оперативный
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