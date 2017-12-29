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У Києві авто на швидкості залетіло під фуру

У Києві у районі з’їзду з Південного мосту Audi на повному ходу заїхала під причіп вантажівки.

ДТП у Києві

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Зазначається, дівчина-водій просто не помітила фуру.

На щастя, вона отримала лише травму руки.

На місці працюють поліцейські.

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У Києві авто на швидкості залетіло під фуру / 4 фотографии

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До слова, на проспекті Палладіна у Києві учора сталося три ДТП протягом 20 хвилин.

Фото: Киев Оперативный

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